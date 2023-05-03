Лэмпард стал худшим тренером Челси в истории – Мудрик и Ко провалились на всех фронтах
3 мая 09:45 - Читати українською
Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард продолжает собирать поражения в лондонском клубе.
18’ Мартин Эдегор
31’ Мартин Эдегор
34’ Габриэл Жезус
Нони Мадуэке 65’
18’ Мартин Эдегор
31’ Мартин Эдегор
34’ Габриэл Жезус
65’ Нони Мадуэке
Поражение от Арсенала стало шестым подряд для Челси в АПЛ – во всех матчах команду возглавлял Фрэнк Лэмпард. Как сообщает журналист Дэйв Стэтман, это худший старт среди всех наставников "синих".
Лень Зинченко и крошечная дуэль с Мудриком в видеообзоре матча Арсенал – Челси – 3:1
Кроме этого, Челси потерпел уже 20-е поражение в этом сезоне во всех соревнованиях – худший показатель со времен основания АПЛ (1992 год).
К слову, Челси занимает 12 место в чемпионате с 39 очками – лондонцев отделяют 9 пунктов от зоны вылета.
Арсенал победил Челси и вернул лидерство – Зинченко помог с двумя голами и привез один, Мудрик дал три паса под удар
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