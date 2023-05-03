Поражение от Арсенала стало шестым подряд для Челси в АПЛ – во всех матчах команду возглавлял Фрэнк Лэмпард. Как сообщает журналист Дэйв Стэтман, это худший старт среди всех наставников "синих".

Лень Зинченко и крошечная дуэль с Мудриком в видеообзоре матча Арсенал – Челси – 3:1

Кроме этого, Челси потерпел уже 20-е поражение в этом сезоне во всех соревнованиях – худший показатель со времен основания АПЛ (1992 год).

К слову, Челси занимает 12 место в чемпионате с 39 очками – лондонцев отделяют 9 пунктов от зоны вылета.

Арсенал победил Челси и вернул лидерство – Зинченко помог с двумя голами и привез один, Мудрик дал три паса под удар

Frank Lampard has lost 6/6 of his games in charge of Chelsea this season. No manager in Chelsea’s history has had a worse start to their tenure.



It continues. pic.twitter.com/jygRmbz8uZ — Statman Dave (@StatmanDave) May 2, 2023