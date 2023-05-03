Поразка від Арсенала стала шостою поспіль для Челсі в АПЛ – в усіх матчах команду очолював Френк Лемпард. Як повідомляє журналіст Дейв Стетман, це найгірший старт серед усіх наставників "синіх".

Лінощі Зінченка і крихітна дуель з Мудриком у відеоогляді матчу Арсенал – Челсі – 3:1

Окрім цього, Челсі зазнав уже 20-ї поразки у цьому сезоні в усіх змаганнях – найгірший показник з часів заснування АПЛ (1992 рік).

До слова, Челсі посідає 12 місце в чемпіонаті з 39 очками – лондонців відділяють 9 пунктів від зони вильоту.

Арсенал переміг Челсі й повернув лідерство – Зінченко допоміг з двома голами й привіз один, Мудрик дав три паси під удар

Frank Lampard has lost 6/6 of his games in charge of Chelsea this season. No manager in Chelsea’s history has had a worse start to their tenure.



It continues. pic.twitter.com/jygRmbz8uZ — Statman Dave (@StatmanDave) May 2, 2023