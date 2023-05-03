Лемпард став найгіршим тренером Челсі в історії – Мудрик і Ко провалились на всіх фронтах
3 травня 09:45 - Читать на русском
Головний тренер Челсі Френк Лемпард продовжує збирати поразки у лондонському клубі.
18’ Мартін Едегор
31’ Мартін Едегор
34’ Габріел Жезус
Ноні Мадуеке 65’
18’ Мартін Едегор
31’ Мартін Едегор
34’ Габріел Жезус
65’ Ноні Мадуеке
Поразка від Арсенала стала шостою поспіль для Челсі в АПЛ – в усіх матчах команду очолював Френк Лемпард. Як повідомляє журналіст Дейв Стетман, це найгірший старт серед усіх наставників "синіх".
Лінощі Зінченка і крихітна дуель з Мудриком у відеоогляді матчу Арсенал – Челсі – 3:1
Окрім цього, Челсі зазнав уже 20-ї поразки у цьому сезоні в усіх змаганнях – найгірший показник з часів заснування АПЛ (1992 рік).
До слова, Челсі посідає 12 місце в чемпіонаті з 39 очками – лондонців відділяють 9 пунктів від зони вильоту.
Арсенал переміг Челсі й повернув лідерство – Зінченко допоміг з двома голами й привіз один, Мудрик дав три паси під удар
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