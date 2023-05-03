Подопечные Артеты решили все вопросы еще до перерыва. Эдегор отметился двумя голами-близнецами – передачи Джаки с левого фланга и четкое завершение капитана Арсенала. До разгромного счет довел Габи Жезус.

Арсенал победил Челси и вернул лидерство – Зинченко помог с двумя голами и привез один, Мудрик дал три паса под удар

Во второй половине "канониры" беззаботно тратили моменты и позволили Мадуэке отквитать один мяч. Александр Зинченко поленился бежать за вингером Челси. Украинская дуэль продолжалась около 2 минут – Мудрик вышел, но земляка очень быстро сняли. Победа позволила Арсеналу хотя бы временно выйти на первое место, а Челси терпит поражение в четвертом туре АПЛ подряд.