43-летний специалист – фаворит боссов "канарок", утверждает The Sunday Times.

Норвич уволил главного тренера после дебютной победы в АПЛ

Конкуренцию Лэмпарду в борьбе за должность составит ряд коллег. В список кандидатов попал экс-наставник Борусии Д Люсьен Фавр, с недавних пор безработный Стив Брюс, а также многолетний партнер Лэмпарда по Челси Джон Терри. За плечами последнего работа в штабе Астон Виллы под руководством Дина Смита.

Напомним, что Фрэнк Лэмпард в январе был уволен Челси, с которым работал с лета 2019-го. До этого он провел сезон во главе Дерби Каунти.

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