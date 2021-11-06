Руководство Норвича убеждено, что команде не по силам преодолеть кризис под руководством Даниэля Фарке.

Сегодня "канарейки" впервые в нынешнем чемпионате сумели набрать три очка. Норвич одолел главную сенсацию сезона – Брентфорд.

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В конце концов, это не спасло Даниэля Фарке от увольнения. Клуб на своем официальном сайте уже объявил об отставке 55-летнего немецкого специалиста.

Напомним, Фарке возглавил Норвич летом 2017 года и с тех пор провел во главе команды 208 матчей. Под его руководством "канарейки" дважды поднимались в АПЛ. В прошлом сезоне команде выиграла Чемпионшип, набрав рекордные 97 очков. Старт текущей кампании в элите получился провальным – всего 5 очков за 12 туров и последняя позиция в турнирной таблице.

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