Колишній головний тренер лондонського Челсі Френк Лемпард вибився у головні претенденти на вакантну посаду менеджера Норвіча після відставки Даніеля Фарке.

43-річний фахівець – фаворит босів "канарок", стверджує The Sunday Times.

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Конкуренцію Лемпарду в боротьбі за посаду складе низка колег. До списку кандидатів потрапив екс-керманич Борусії Д Люсьєн Фавр, віднедавна безробітний Стів Брюс, а також багаторічний партнер Лемпарда в Челсі Джон Террі. За плечами останнього робота в штабі Астон Вілли під керівництвом Діна Сміта.

Нагадаємо, що Френк Лемпард у січні був звільнений Челсі, з яким працював з літа 2019-го. До цього він провів сезон на чолі Дербі Каунті.

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