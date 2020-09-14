"Слова Клоппа не разозлили меня, а показались немного забавными. Это фантастическая история о клубе. Юргену удалось собрать игроков действительно высокого уровня. Ван Дейк, Алисон, Фабинью, Кейта, Мане, Салах. Невероятные футболисты за очень высокую цену. Ливерпуль покупал их в течение определенного периода.

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Мы знаем, что у них потрясающий тренер. Мы знаем, что у них потрясающие игроки. Действительно умный поступок Ливерпуля – это то, что они поверили в своего тренера и в свою систему в течение нескольких лет. Это отличная история, но это история, в которой они потратили деньги.

Мы сделали это после запрета и попробуем исправить ситуацию, чтобы усилиться. Этим летом мы потратили деньги на игроков, и теперь должны выполнить тяжелую работу", – цитирует Лэмпарда ВВС.

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