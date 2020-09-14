"Слова Клоппа не розлютили мене, а здалися трохи кумедними. Це фантастична історія про клуб. Юргену вдалося зібрати гравців справді високого рівня. Ван Дейк, Алісон, Фабінью, Кейта, Мане, Салах. Неймовірні футболісти за дуже високу ціну. Ліверпуль купував їх протягом певного періоду.

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Ми знаємо, що у них приголомшливий тренер. Ми знаємо, що у них приголомшливі гравці. Справді розумний вчинок Ліверпуля – це те, що вони повірили у свого тренера і в свою систему протягом декількох років. Це відмінна історія, але це історія, в якій вони витратили гроші.

Ми зробили це після заборони і спробуємо виправити ситуацію, щоб підсилитися. Цього літа ми витратили гроші на гравців, і тепер мусимо виконати важку роботу", – цитує Лемпарда ВВС.

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