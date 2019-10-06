Лэмпард расхвалил Виллиана после матча с Саутгемптоном

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу над Саутгемптоном (4:1) в матче 8 тура АПЛ.

"Мы сегодня забили 4 гола в гостях, так что это хороший день. Выступление Темми Абрахама было великолепным, он был разносторонним, он хорошо действовал без мяча.

Эпический парашют Абрахама в видеообзоре матча Саутгемптон – Челси – 1:4

Но я должен отметить Виллиана – мне казалось, что он был повсюду. Он – образец того, как нужно играть с мячом и без него. Он лидер – не в плане того, что командует, а в том плане, как он выступает.

Давайте не будем увлекаться. Это долгий сезон, и мы понимаем, что могли набрать больше очков.

Мы не были идеальны, мы можем быть намного лучше. При счете 2:0 мы должны бежать забивать третий", – цитирует Лэмпарда BBC Sport.

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