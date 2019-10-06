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Лэмпард расхвалил Виллиана после матча с Саутгемптоном

21:18 50 Читати українською
Лэмпард расхвалил Виллиана после матча с Саутгемптоном
Фрэнк Лэмпард / ФК Челси

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу над Саутгемптоном (4:1) в матче 8 тура АПЛ.

30’ Денни Ингз
 
Тамми Абрахам 17’
Мейсон Маунт 24’
Н'Голо Канте 40’
Миши Батшуайи 89’
17’ Тамми Абрахам
24’ Мейсон Маунт
30’ Денни Ингз
40’ Н'Голо Канте
89’ Миши Батшуайи

"Мы сегодня забили 4 гола в гостях, так что это хороший день. Выступление Темми Абрахама было великолепным, он был разносторонним, он хорошо действовал без мяча.

Эпический парашют Абрахама в видеообзоре матча Саутгемптон – Челси – 1:4

Но я должен отметить Виллиана – мне казалось, что он был повсюду. Он – образец того, как нужно играть с мячом и без него. Он лидер – не в плане того, что командует, а в том плане, как он выступает.

Давайте не будем увлекаться. Это долгий сезон, и мы понимаем, что могли набрать больше очков.

Мы не были идеальны, мы можем быть намного лучше. При счете 2:0 мы должны бежать забивать третий", – цитирует Лэмпарда BBC Sport.

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Англия Саутгемптон - Челси Саутгемптон Саутгемптон Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард Виллиан Виллиан Челси Челси
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