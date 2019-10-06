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Лемпард розхвалив Вілліана після матчу з Саутгемптоном

21:18 140 Читать на русском
Лемпард розхвалив Вілліана після матчу з Саутгемптоном
Френк Лемпард / ФК Челсі

Головний тренер Челсі Френк Лемпард прокоментував перемогу над Саутгемптоном (4:1) у матчі 8 туру АПЛ.

30’ Денні Інгз
 
Таммі Абрахам 17’
Мейсон Маунт 24’
Н'Голо Канте 40’
Міши Батшуаї 89’
17’ Таммі Абрахам
24’ Мейсон Маунт
30’ Денні Інгз
40’ Н'Голо Канте
89’ Міши Батшуаї

"Ми сьогодні забили 4 голи в гостях, так що це хороший день. Виступ Таммі Абрахама був чудовим, він був різнобічним, він добре діяв без м'яча.

Епічний парашут Абрахама у відеоогляді матчу Саутгемптон – Челсі – 1:4

Але я повинен відзначити Вілліана – мені здавалося, що він був усюди. Він – зразок того, як потрібно грати з м'ячем і без нього. Він лідер – не в плані того, що командує, а в тому плані, як він виступає.

Давайте не будемо захоплюватися. Це довгий сезон, і ми розуміємо, що могли набрати більше очок.

Ми не були ідеальні, ми можемо бути набагато краще. За рахунку 2:0 ми повинні бігти забивати третій", – цитує Лемпарда BBC Sport.

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Англія Саутгемптон - Челсі Саутгемптон Саутгемптон Френк Лемпард Френк Лемпард Вілліан Вілліан Челсі Челсі
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