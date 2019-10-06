Лемпард розхвалив Вілліана після матчу з Саутгемптоном

Головний тренер Челсі Френк Лемпард прокоментував перемогу над Саутгемптоном (4:1) у матчі 8 туру АПЛ.

"Ми сьогодні забили 4 голи в гостях, так що це хороший день. Виступ Таммі Абрахама був чудовим, він був різнобічним, він добре діяв без м'яча.

Епічний парашут Абрахама у відеоогляді матчу Саутгемптон – Челсі – 1:4

Але я повинен відзначити Вілліана – мені здавалося, що він був усюди. Він – зразок того, як потрібно грати з м'ячем і без нього. Він лідер – не в плані того, що командує, а в тому плані, як він виступає.

Давайте не будемо захоплюватися. Це довгий сезон, і ми розуміємо, що могли набрати більше очок.

Ми не були ідеальні, ми можемо бути набагато краще. За рахунку 2:0 ми повинні бігти забивати третій", – цитує Лемпарда BBC Sport.

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