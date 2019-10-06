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Эпический парашют Абрахама в видеообзоре матча Саутгемптон – Челси – 1:4

20:21 64 Читати українською
Эпический парашют Абрахама в видеообзоре матча Саутгемптон – Челси – 1:4
Челси / ФК Челси

В матче 8 тура АПЛ лондонский Челси разгромил на выезде Саутгемптон. Смотрите видео голов и обзор матча.

30’ Денни Ингз
 
Тамми Абрахам 17’
Мейсон Маунт 24’
Н'Голо Канте 40’
Миши Батшуайи 89’
17’ Тамми Абрахам
24’ Мейсон Маунт
30’ Денни Ингз
40’ Н'Голо Канте
89’ Миши Батшуайи

Чемпионат Англии 2019/20, 8-й тур

Саутгемптон – Челси – 1:4

Голы: Ингз, 30 – Абрахам, 17, Маунт, 24, Канте, 40, Батшуаи, 89

Челси разгромил Саутгемптон, Арсенал победил Борнмут: 8-й тур АПЛ, матчи воскресенья

Лондонский Челси в 8 туре АПЛ встретился с Саутгемптоном на Сент Меррис. Уже на 17-й минуте Абрахам выскочил один на один с Ганном и выполнил очень высокий парашют, после которого мяч пересек линию ворот, что показала система фиксации гола. Через 7 минут Мейсон Маунт завершил комбинацию точным ударом. "Святые" отыграли один мяч усилиями Дэнни Ингза, который удачно пробил головой. Но перед перерывом Н`Голо Канте выстрелил из-за пределов штрафной и забил благодаря рикошету.

Во второй половине встречи точку поставил Миши Батшуаи, выскочив один на один с Ангусом Ганном.

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