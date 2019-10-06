Эпический парашют Абрахама в видеообзоре матча Саутгемптон – Челси – 1:4

В матче 8 тура АПЛ лондонский Челси разгромил на выезде Саутгемптон. Смотрите видео голов и обзор матча.

Чемпионат Англии 2019/20, 8-й тур

Саутгемптон – Челси – 1:4

Голы: Ингз, 30 – Абрахам, 17, Маунт, 24, Канте, 40, Батшуаи, 89

Челси разгромил Саутгемптон, Арсенал победил Борнмут: 8-й тур АПЛ, матчи воскресенья

Лондонский Челси в 8 туре АПЛ встретился с Саутгемптоном на Сент Меррис. Уже на 17-й минуте Абрахам выскочил один на один с Ганном и выполнил очень высокий парашют, после которого мяч пересек линию ворот, что показала система фиксации гола. Через 7 минут Мейсон Маунт завершил комбинацию точным ударом. "Святые" отыграли один мяч усилиями Дэнни Ингза, который удачно пробил головой. Но перед перерывом Н`Голо Канте выстрелил из-за пределов штрафной и забил благодаря рикошету.

Во второй половине встречи точку поставил Миши Батшуаи, выскочив один на один с Ангусом Ганном.