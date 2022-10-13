Нападающий Эвертон Энтони Гордон вызван на ковёр главным тренером команды Фрэнком Лэмпардом. Как информирует The Independent, наставник "ирисок" недоволен большим количеством предупреждений, которые зарабатывает Гордон в этом сезоне.

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Желтая карточка, полученная Гордоном в матче с МЮ, стала для него пятой в семи матчах чемпионата Англии в этом сезоне. По этой причине он заработал дисквалификацию на следующую игру с Тоттенхэмом.

"Если ты зарабатываешь раннее предупреждение, оно оказывает влияние на ход игры. Есть очевидные причины, по которым я бы хотел решить эту проблему", – отметил Лэмпард.

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