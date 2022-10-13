Нападника Евертона Ентоні Гордона було викликано "на килим" головним тренером команди Френком Лемпардом. Як інформує The Independent, наставник "ірисок" незадоволений великою кількістю попереджень, які заробляє Гордон цього сезону.

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Жовта картка, отримана Гордоном у матчі з МЮ, стала для нього п'ятою у семи матчах чемпіонату Англії цього сезону. З цієї причини він отримав дискваліфікацію на наступну гру з Тоттенхемом.

"Якщо ти заробляєш раннє попередження, воно впливає на перебіг гри. Є очевидні причини, через які я хотів би вирішити цю проблему", – зазначив Лемпард.

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