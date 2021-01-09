"Я очень уверен в том, что делаю, даже если люди хотят думать, что я тренер на два с половиной года. Я начал играть в футбол, как только научился ходить. Я играл на профессиональном уровне на протяжении двадцати с лишним лет и в те годы я пытался сделать так же много, как и сейчас.

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Мне не нравится проигрывать. В понедельник я был расстроен, потому что мы проиграли команде, которая в тот день была лучше. Во вторник я проснулся и был нацелен на прогресс. У меня такой взгляд на ситуацию.

Если бы я не хотел принять этот вызов, я бы мог стать телеэкспертом и выполнять более легкую работу. Я бы мог стать таким экспертом, который комментирует то, что делают другие, задним числом, в любое время, когда мне захочется. И я не хочу заниматься этим. Я не хочу вмешиваться во все то, что произойдет, если... Сейчас меня волнует только подготовка к матчу с Моркамом", – цитирует Лэмпарда The Guardian.

Заметим, в последних 6 матчах АПЛ подопечные Фрэнка набрали лишь 4 пункта (ничья и победа). Уже завтра, 10 января, Челси встретится с Моркамом в рамках 1/32 Кубка Англии.

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