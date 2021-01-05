Лондонцы уже сформировали список из 4 тренеров для потенциальной замены Фрэнка Лэмпарда, сообщает Independent. В него попали Ральф Хазенхюттль (Саутгемптон), Брендан Роджерс (Лестер), уволенный из ПСЖ Томас Тухель и Массимилиано Аллегри, который сидит без работы с лета 2019 года.

Лэмпард: Положение Челси в таблице АПЛ не кажется плачевным

Руководство Челси обеспокоено результатами команды в последних матчах. "Синие" за 6 предыдущих туров добыли всего одну победу и рухнули на девятое место АПЛ. Лэмпард все же получит время на исправление ситуации, но терпение босса клуба Романа Абрамовича не вечно.

Добавим, что ранее кандидатом на тренерское кресло Челси называли и тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Шевченко – потенційний тренер Челсі: шанси на відхід наставника збірної України є, але хвилюватися поки не варто