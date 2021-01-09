"Я дуже впевнений в тому, що роблю, навіть, якщо люди хочуть думати, що я тренер на два з половиною роки. Я почав грати в футбол, як тільки навчився ходити. Я грав на професійному рівні протягом двадцяти з гаком років і тодч я намагався зробити так само багато, як і зараз.

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Мені не подобається програвати. У понеділок я був засмучений, тому що ми програли команді, яка в той день була кращою. У вівторок я прокинувся і був націлений на прогрес. У мене такий погляд на ситуацію.

Якби я не хотів прийняти цей виклик, я б міг стати телеекспертом і виконувати більш легку роботу. Я б міг стати таким експертом, який коментує те, що роблять інші, заднім числом, в будь-який час, коли мені захочеться. Але я не хочу займатися цим. Я не хочу втручатися в усе те, що станеться, якщо... Зараз мене хвилює тільки підготовка до матчу з Моркамом", – цитує Лемпарда The Guardian.

Зауважимо, в останніх 6 матчах АПЛ підопічні Френка набрали лише 4 пункти (нічия та перемога). Вже завтра, 10 січня, Челсі зустрінеться з Моркамом в рамках 1/32 Кубка Англії.

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