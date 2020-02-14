Лэмпард прокомментировал приобретение Зиеша – наставник Челси выделил сильные стороны хавбека

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард уверен, что хавбек Хаким Зиеш, который в следующем сезоне будет выступать за "аристократов", придаст команде креативности.

"Впервые я заметил его в матчах Аякса в прошлом сезоне Лиги чемпионов. Считаю, что он показал выдающуюся игру, особенно в матчах с Тоттенхэмом. В этом сезоне мы дважды играли с ним, поэтому я довольно много узнал. У Хакима невероятная левая нога, и кроме игры на фланге он может играть под нападающим.

Челси официально сообщил о переходе Зиеша из Аякса

Можно заметить, что в этом сезоне у нас было много матчей, в которых нам очень трудно давались проходы в штрафную соперника и обостряющие пасы. Зиеш – тот игрок, который добавит нам креативности и чего-то нового.

Он отдает голевые передачи, забивает сам. Я знаю, он приходит к нам не сейчас, но уверен, что клуб и болельщики с нетерпением ждут, когда он присоединится к нам", – цитирует Лэмпарда Sky Sports.

Напомним, вчера Челси объявил о приобретении марокканского хавбека, который доиграет текущий сезон в Аяксе. 26-летний футболист обошелся лондонцам в 40 млн евро, еще 4 миллиона Аякс может получить в виде бонусов. Зиеш присоединится к Челси 1 июля.

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