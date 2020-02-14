toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ ЛАЦІО - ІНТЕР

Лемпард прокоментував придбання Зієша – наставник Челсі виділив сильні сторони хавбека

14 лютого 15:55 499 Читать на русском
Лемпард прокоментував придбання Зієша – наставник Челсі виділив сильні сторони хавбека
Хакім Зієш / Eurosport

Головний тренер Челсі Френк Лемпард переконаний, що хавбек Хакім Зієш, який в наступному сезоні виступатиме за "аристократів", додасть команді креативності.

"Вперше я помітив його в матчах Аякса в минулому сезоні Ліги чемпіонів. Вважаю, що він показав видатну гру, особливо в матчах з Тоттенхемом. У цьому сезоні ми двічі грали з ним, тому я досить багато дізнався. У Хакіма неймовірна ліва нога, і крім гри на фланзі він може грати під нападником.

Челсі офіційно повідомив про перехід Зієша з Аякса

Можна помітити, що в цьому сезоні у нас було багато матчів, у яких нам дуже важко давалися проходи в штрафний майданчик суперника і загострюючі паси. Зієш – той гравець, який додасть нам креативності та чогось нового.

Він віддає гольові передачі, забиває сам. Я знаю, він приходить до нас не зараз, але впевнений, що клуб і вболівальники з нетерпінням чекають, коли він приєднається до нас", – цитує Лемпарда Sky Sports.

Нагадаємо, вчора Челсі оголосив про придбання марокканського хавбека, який дограє поточний сезон в Аяксі. 26-річний футболіст обійшовся лондонцям у 40 млн євро, ще 4 мільйони Аякс може отримати у вигляді бонусів. Зієш приєднається до Челсі 1 липня.

Барселона проти сенсації Іспанії, Маліновський спробує вдруге засмутити Фонсеку в битві за ЛЧ – топ-матчі євровікенду

blog_ava
"Залиште Луніна та ще кількох – інші можуть піти н***р": оцінки фанатів та ЗМІ, які знайшли винного у невдачах Ов'єдо
16 лютого
8214
Теги
Англія Хакім Зієш Хакім Зієш Челсі Челсі Френк Лемпард Френк Лемпард
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
21
хв
Мілан
21:45
Торіно
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук