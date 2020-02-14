Лемпард прокоментував придбання Зієша – наставник Челсі виділив сильні сторони хавбека

Головний тренер Челсі Френк Лемпард переконаний, що хавбек Хакім Зієш, який в наступному сезоні виступатиме за "аристократів", додасть команді креативності.

"Вперше я помітив його в матчах Аякса в минулому сезоні Ліги чемпіонів. Вважаю, що він показав видатну гру, особливо в матчах з Тоттенхемом. У цьому сезоні ми двічі грали з ним, тому я досить багато дізнався. У Хакіма неймовірна ліва нога, і крім гри на фланзі він може грати під нападником.

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Можна помітити, що в цьому сезоні у нас було багато матчів, у яких нам дуже важко давалися проходи в штрафний майданчик суперника і загострюючі паси. Зієш – той гравець, який додасть нам креативності та чогось нового.

Він віддає гольові передачі, забиває сам. Я знаю, він приходить до нас не зараз, але впевнений, що клуб і вболівальники з нетерпінням чекають, коли він приєднається до нас", – цитує Лемпарда Sky Sports.

Нагадаємо, вчора Челсі оголосив про придбання марокканського хавбека, який дограє поточний сезон в Аяксі. 26-річний футболіст обійшовся лондонцям у 40 млн євро, ще 4 мільйони Аякс може отримати у вигляді бонусів. Зієш приєднається до Челсі 1 липня.

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