Челсі здолав Борнмут (3:1) у 35 турі чемпіонату Англії. Розповідаємо про знаменну подію для команди Михайла Мудрика в новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".

Френк Лемпард уперше після свого другого пришестя до лондонського Челсі зумів здобути перемогу. У виїзному поєдинку проти Бормута (3:1) "сині" зуміли перервати відразу дві серії – 9-матчеву безвиграшну, а також серію із шести поразок поспіль. Лондонці не знали смаку перемог практично два місяці – востаннє це трапилося 11-го березня у поєдинку із Лестером (3:1).

Українець Михайло Мудрик з'явився на полі зі стартових хвилин, але вкарбувався у пам'ять не результативними діями, а жовтою карткою. Отримав "гірчичник" за симуляцію у штрафному майданчику господарів поля.