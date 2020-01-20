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Лэмпард подтвердил интерес Челси к Кавани: Мне всегда нравился его менталитет

20 января 19:42 69 Читати українською
Лэмпард подтвердил интерес Челси к Кавани: Мне всегда нравился его менталитет
Эдинсон Кавани / RMC

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард подтвердил, что хотел бы видеть в своей команде форварда Эдинсона Кавани.

"Кавани – отличный футболист, мне приходилось играть против него. Мне всегда нравился его менталитет, отношение к спорту.

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Эдинсон имеет большой опыт выступлений на самом высоком уровне. В целом наша команда молодая, поэтому я бы хотел привнести в нее опыт. Иногда молодым футболистам нужна помощь", – цитирует Лэмпарда Sky Sports.

Напомним, до недавнего времени главным претендентом на Кавани был мадридский Атлетико, но "матрасники" не смогли договориться с ПСЖ о сумме отступных за уругвайца. Также появлялась информация об интересе к звездному форварду со стороны Манчестер Юнайтед.

К слову, в текущем сезоне Кавани потерял место в основе французского клуба – его вытеснил Икарди. Контракт 32-летнего футболиста с ПСЖ рассчитан до лета 2020 года.

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