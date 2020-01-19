Челси хочет купить капитана середняка АПЛ – лондонцы приготовили бешеную сумму

Лондонский клуб намерен усилить свою оборону защитником Брайтона Льюисом Данком.

За 28-летнего центрбэка "аристократы" готовы выложить 48 млн фунтов (более 56 млн евро), сообщает Daily Star. Брайтон не сможет отказаться от такого предложения, поэтому ожидается, что трансфер состоится до конца января.

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Данк является воспитанником Брайтона, он выступал за команду с юга Англии еще в Первом дивизионе в сезоне 2010/11. В текущем розыгрыше АПЛ защитник сыграл 21 матч и забил 2 гола.

К слову, сейчас Брайтон занимает 14 место в турнирной таблице АПЛ. Команда Грэма Поттера имеет в своем активе 25 очков и находится на расстоянии 3 зачетных баллов над зоной вылета.

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