Лэмпард отказался возглавлять Норвич
19:34 - Читати українською
Предложение худшего клуба английской Премьер-лиги не соблазнило Фрэнка Лэмпарда.
Легенда Челси отклонил приглашение от Норвича, утверждает журналист Генри Винтер.
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"Канарейки" уволили Даниэля Фарке после первой победы в текущем сезоне. Команда остается на дне таблицы, отставая от спасительной зоны на 5 очков. Лэмпард считался фаворитом на вакантную должность, однако теперь Норвичу придется искать другие варианты.
Напомним, 43-летний специалист остается без работы с прошлого сезона, когда Челси уволил его из-за неудовлетворительных результатов.
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