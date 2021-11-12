Легенда Челси отклонил приглашение от Норвича, утверждает журналист Генри Винтер.

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"Канарейки" уволили Даниэля Фарке после первой победы в текущем сезоне. Команда остается на дне таблицы, отставая от спасительной зоны на 5 очков. Лэмпард считался фаворитом на вакантную должность, однако теперь Норвичу придется искать другие варианты.

Напомним, 43-летний специалист остается без работы с прошлого сезона, когда Челси уволил его из-за неудовлетворительных результатов.

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