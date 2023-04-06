Прошлым летом Шахтёр отклонил предложение Эвертона по Мудрику в размере 30 миллионов евро.

В четверг, 6 апреля, нападающий Челси и сборной Украины Михаил Мудрик провёл первую тренировку под руководством нового наставника "синих" Фрэнка Лэмпарда. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, сбылась мечта 44-летнего специалиста - Фрэнк хотел видеть украинского вингера в своей команде ещё когда тренировал Эвертон.

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Сообщается, что прошлым летом Эвертон предложил Шахтёру 30 миллионов евро за Михаила, но получил отказ. Лэмпард проработал в мерсисайдском клубе до января 2023 года, после чего был уволен.

Фрэнк будет тренировать Челси до конца этого сезона.

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