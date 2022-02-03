Лэмпард оценил последние зимние новички Эвертона и назвал главную цель в новом клубе
Главный тренер Эвертона Фрэнк Лэмпард прокомментировал подписание Деле Алли и Донни ван де Беека в последний день трансферного окна.
"Для Деле Алли это возможность начать все заново, но мы должны подтолкнуть его к тому, чтобы он проявил свое мастерство. Я просто должен создать для него подходящую обстановку. Я очень рад, что он и Донни в нашей команде.
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Алли – разносторонний игрок, способный участвовать в комбинационной игре. Приятно работать с тем, кто работает в тех же зонах, что и я когда-то. Такой игрок, как Донни ван де Беек, способен связывать действия команды. Его качества немного отличаются от уже имеющихся у нас.
Если говорить о краткосрочной перспективе, моя работа в том, чтобы улучшить наше положение в таблице. Если говорить о долгосрочной перспективе, то понятно, что это клуб с огромными амбициями, большой историей и фан-базой. Работы ждет многое, но я горжусь тем, что получил такую возможность", – приводит слова Лэмпарда Daily Mail.
"Ириски" занимают 16 место в АПЛ. Дебютным матчем 43-летнего Лэмпарда в Эвертоне станет поединок Кубка Англии против Брентфорда, который состоится 5 февраля.
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