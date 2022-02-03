"Для Деле Аллі це можливість почати все наново, але ми також маємо підштовхнути його до того, щоб він проявив свою майстерність. Я просто маю створити для нього відповідну обстановку. Я дуже радий тому, що він та Донні у нашій команді.

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Аллі – різносторонній гравець, який може брати участь у комбінаційній грі. Приємно працювати з тим, хто працює у тих же зонах, що я колись. Такий гравець, як Донні ван де Беек, здатний пов'язувати дії команди. Його якості трохи відрізняються від тих, що вже є у нас.

Якщо говорити про короткострокову перспективу, моя робота полягає в тому, щоб поліпшити наше положення в таблиці. Якщо говорити про довгострокову перспективу, то зрозуміло, що це клуб із величезними амбіціями, великою історією та великою фан-базою. Роботи чекає багато, але я пишаюся тим, що отримав таку можливість", – наводить слова Лемпарда Daily Mail.

"Іриски" посідають 16 місце в АПЛ. Дебютним матчем 43-річного Лемпарда в Евертоні стане поєдинок Кубка Англії проти Брентфорда, який відбудеться 5 лютого.

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