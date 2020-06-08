Лемпард не розраховує на Канте у дограванні сезону – зірка Челсі вирішив ізолюватись

Півзахисник Челсі Н'Голо Канте ризикує пропустити завершення нинішнього сезону.

Н'Голо Канте відмовляється тренуватись з партнерами по Челсі через страх заразитись коронавірусом, повідомляє ESPN.

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У лондонському клубі з розумінням поставились до позиції 29-річного француза. Тренерський штаб на чолі з Френком Лемпардом будують стратегію догравання сезону АПЛ без залучення Канте.

Нагадаємо, чемпіонат Англії відновить свою діяльність вже 17-червня. Рестарт сезону відкриють матчем Астон Вілла – Шеффілд Юнайтед.

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