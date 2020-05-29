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Канте пытается преодолеть свой страх перед коронавирусом – француз уже тренируется, но пока без команды

00:17 2 Читати українською
Канте пытается преодолеть свой страх перед коронавирусом – француз уже тренируется, но пока без команды
Н'Голо Канте / Reuters

Полузащитник Челси Н'Голо Канте делает все возможное, чтобы выходить на поле после возобновления сезона.

Француз вернулся на тренировочную базу клуба в Кобэме, информирует ВВС. Правда, чемпион мира занимался индивидуально, не присоединяясь к команде.

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Канте больше недели поддерживал форму дома, боясь лишних контактов с людьми. 29-летний игрок признался, что во время двухмесячного карантина имел тяжелые симптомы, похожие на коронавирус. Лидер Челси был полностью здоровым перед возобновлением тренировок, однако его психологическое состояние сразу обеспокоило одноклубников.

Добавим, что АПЛ приняла решение возобновить сезон 20 июня. Челси в ближайшем своем поединке должен встретиться с Астон Виллой.

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Теги
Челси Челси Англия Н'Голо Канте Н'Голо Канте коронавирус
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