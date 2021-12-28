"Команда безусловно отреагировала на поражение в матче с Арсеналом. Сегодня было хорошее выступление, мы очень хорошо начали матч. У Астон Виллы были свои моменты, но мы справились практически со всеми опасностями у наших ворот.

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Мы сами подарили ничью. С точки зрения настроения, сил, определенных моментов матча мои игроки выглядели хорошо и сыграли на высоком уровне с действительно хорошей командой.

В конце матча мы создали несколько опасных моментов и почти забили, но фортуна отвернулась от нас. Когда ты находишься в затруднительном положении, то все идет не совсем так, как тебе хочется. Месяц назад мы бы выиграли этот матч.

Сегодня я не могу требовать большего от игроков. Никто меня не подводил, все усердно работали", – цитирует Лэмпарда BBC.

После 16-ти туров Челси расположился на 6-й строчке, Астон Вилла по дополнительным показателям опережает подопечных Лэмпарда.

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