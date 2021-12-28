Чемпионат Англии 2020/21, 16-й тур

Кристал Пэлас – Лестер Сити – 1:1

Голы: Заха, 58 – Барнс, 83

Челси – Астон Вилла – начало в 19:30

Эвертон в текущем туре должен был встретиться с Манчестер Сити, однако матч отменили. Впрочем, даже если бы его провели, поражение "ирисок" выглядело достаточно вероятным – и это давало Лестеру шанс вернуться на вторую позицию в таблице АПЛ. Для этого необходимо было набирать очки с Кристал Пэлас на выезде, причем победа приблизила бы "лисов" на расстояние одного зачётного балла от Ливерпуля. Словом, ставки были высоки.

Лестер здорово начал, заработав пенальти уже на 19-й минуте, но удар Ихеаначо с "точки" вытащил Гуайта. На 26-й открыть счёт мог Перес, однако его выстрел попал в перекладину, а добивание Прата оказалось неточным. До перерыва гости так и не забили, а через 13 минут после него прилетело наказание за расточительность – это Заха принял подачу и с острого угла неожиданно прошил Шмейхеля! 1:0.

Впрочем, удерживать победный счет "орлам" удалось только в течение 25 минут, пока Барнс не забил в ответ – Харви удался слабый, но точный удар с линии штрафной под правую стойку. 1:1! Этот гол оказался последним во встрече.

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