"Команда безумовно відреагувала на поразку в матчі з Арсеналом. Сьогодні був гарний виступ, ми дуже добре почали матч. В Астон Вілли були свої моменти, але ми впоралися практично з усіма небезпеками у наших воріт.

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Ми самі подарували нічию. З точки зору настрою, зусиль, певних моментів матчу мої гравці виглядали добре і зіграли на високому рівні з дійсно гарною командою.

В кінці матчу ми створили кілька небезпечних моментів і майже забили, але фортуна відвернулася від нас. Коли ти перебуваєш в скрутному становищі, то все йде не зовсім так, як тобі хочеться. Місяць тому ми б виграли цей матч.

Сьогодні я не можу вимагати більшого від гравців. Ніхто мене не підводив, всі старанно працювали", – цитує Лемпарда BBC.

Після 16-ти турів Челсі розташувався на 6-й сходинці, Астон Вілла за додатковими показниками випереджає підопічних Лемпарда.

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