Эвертон уступил Вулверхэмптону в рамках 17-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Эвертон успешно начал матч, уже на 7-й минуте открыв счет. Йерри Мина успешно пришел на подачу с углового. Однако "волки" очень быстро восстановили равновесие. Поденсе забил после паса Моутинью. Чемпион Европы выполнил нечто немыслимое.

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Паритет сохранялся вплоть до последних мгновений матча. На 90+5 "ириски" не уследили за Аитом-Нури, вырвавшим победу для гостей. Вулверхэмптон прервал 5-матчевую безвыигрышную серию и покинул последнее место турнирной таблицы, Эвертон остался над самой зоной вылета.