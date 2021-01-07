"Мечта Лэмпарда – потренировать в Ла Лиге, где он не смог поиграть, когда был футболистом. Он бы хотел тренировать Барселону", – заявил авторитетный журналист Гильем Балага для Mundo Deportivo.

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Стоит отметить, что сейчас активно в СМИ обсуждается возможная отставка Фрэнка Лэмпарда с поста наставника Челси из-за неудовлетворительных результатов клуба. Сейчас "синие" находятся на 9-й строчке АПЛ.

Напомним, действующим настаником Барсы является Рональд Куман, чей контракт с каталонцами рассчитан до лета 2022 года.

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