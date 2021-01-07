"Мрія Лемпарда – потренувати в Ла Лізі, де він не зміг пограти, коли був футболістом. Він би хотів тренувати Барселону", – заявив авторитетний журналіст Гільєм Балаге для Mundo Deportivo.

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Варто відзначити, що зараз активно у ЗМІ обговорюється потенційна відставка Френка Лемпарда з посади наставника Челсі через незадовільні результати клубу. Зараз "сині" перебувають на 9-й сходинці АПЛ.

Нагадаємо, чинним настаником Барси є Рональд Куман, чий контракт з каталонцями розрахований до літа 2022 року.

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