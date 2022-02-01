Накануне Эвертон назначил полноценного главного тренера. Фрэнк Лэмпард оставил в команде Данкана Фергюсона, но приведет в команду еще несколько помощников.

Лэмпард раскрыл мотивы прихода в Эвертон – первое послание легенды для Миколенко и других игроков

По информации Sky Sports, Лэмпард приглашает в Эвертон своего бывшего одноклубника Эшли Коула. Он работает в академии Челси и помогает сборной Англии U-21. Отмечается, что решение будет принято в течение нескольких дней. Это было бы отличное подписание для Виталия Миколенко, ведь Коул тоже играл на позиции левого защитника.

Фрэнк Лэмпард уже пригласил в свой штаб ассистента Джо Эдвардса, а также Пола Клемента и Криса Джонса. Остались уже упомянутый Данкан Фергюсон и тренер вратарей Алан Келли.

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