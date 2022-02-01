Напередодні Евертон призначив повноцінного головного тренера. Френк Лемпард залишив у команді Данкана Фергюсона, але приведе в команду ще кілька помічників.

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За інформацією Sky Sports, Лемпард запрошує в Евертон свого колишнього одноклубника Ешлі Коула. Він наразі працює в академії Челсі та допомагає збірній Англії U-21. Зазначається, що рішення буде ухвалене упродовж кількох днів. Це було б чудове підписання для Віталія Миколенка, адже Коул також грав на позиції лівого захисника.

Френк Лемпард вже запросив у свій штаб асистента Джо Едвардса, а також Пола Клемента та Кріса Джонса. Залишилися вже згаданий Данкан Фергюсон та тренер воротарів Алан Келлі.

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