Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард считает, что после таких матчей, как с Арсеналом (1:3), лондонцев нельзя считать претендентами на титул английской Премьер-лиги.

"В первом тайме, безусловно, мы показали свою худшую игру в этом сезоне, как я считаю. Нам не хватало энергии. В последних четырех матчах у нас три поражения и одна победа. Так что нужно реагировать.

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Игрокам не хватило характера, и они это знают. В первом тайме его не хватало. Кое-кто хотел говорить о нас как о претендентах на титул, но я никогда не соглашался с этим, потому что мы ими не являемся. Для этого нужно время, и мы должны сделать выводы из таких матчей, как с Арсеналом", – цитирует Лэмпарда Goal.

Заметим, Челси опустился на 8 место после 15-ти сыгранных туров Премьер-лиги. Отставание от лидера – Ливерпуля – составляет 7 зачетных баллов.

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