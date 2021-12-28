Головний тренер Челсі Френк Лемпард вважає, що після таких матчів, як з Арсеналом (1:3), лондонців не можна вважати претендентами на титул англійської Прем'єр-ліги.

"У першому таймі, безумовно, ми показали свою найгіршу гру в цьому сезоні, як я вважаю. Нам не вистачало енергії. В останніх чотирьох матчах у нас три поразки та одна перемога. Так що потрібно реагувати.

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Гравцям не вистачило характеру, і вони це знають. У першому таймі його не вистачало. Дехто хотів говорити про нас як про претендентів на титул, але я ніколи не погоджувався з цим, тому що ми ними не є. Для цього потрібен час, і ми повинні зробити висновки з таких матчів, як з Арсеналом", – цитує Лемпарда Goal.

Зауважимо, Челсі опустився на 8 сходинку після 15-ти зіграних турів Прем'єр-ліги. Відставання від лідера – Ліверпуля – становить 7 залікових балів.

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