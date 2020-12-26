"Это было недостаточно хорошо. Мы сражались во втором тайме, но в первом сами же придумывали себе лишние хлопоты. Игроки, вышедшие на замену, добавили скорости, энергии и остроты.

Арсенал – Челси – 3:1 – видео голов и обзор матча

Я беру на себя ответственность за это, но игроки должны чувствовать то же. Наше сообщение было четким – Арсенал опасен. Когда ты выйдешь и сыграешь на 60 или 70 процентов, то не можешь рассчитывать на победу в любом матче. Я злой, потому что хочу, чтобы мы выигрывали такие поединки. Это была возможность стать вторыми в таблице. Вы получаете то, чего заслуживаете", – цитирует Лэмпарда ВВС.

Добавим, что Челси до конца 15 тура рискует оказаться на восьмой строчке таблицы АПЛ.

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