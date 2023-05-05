Последние наши четыре матча в АПЛ не были хорошими. Вот такая ситуация. Позиция в турнирной таблице – наша нынешняя реальность, количество набранных очков – наша реальность, количество забитых голов – реальность этого сезона.

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Я не страдаю. Я был частью этого клуба, когда он был успешным. В любом виде спорта можно столкнуться с неприятными моментами. За последние 20 лет мы в Челси были достаточно успешными. Когда внимание сосредоточено на тебе, нужно принять это", – сказал Лэмпард. Goal.com.

Напомним, что Челси провалил нынешний сезон. За 5 туров до завершения кампании лондонцы расположились на 12-м месте турнирной таблицы АПЛ. Фрэнк Лэмпард временно возглавил команду, но после его прихода Челси проиграл все 6 матчей.

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