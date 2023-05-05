Головний тренер Челсі Френк Лемпард перед матчем з Борнмутом у 35-му турі АПЛ висловився про становище команди.

"Останні наші чотири матчі в АПЛ не були хорошими. Ось така ситуація. Позиція в турнірній таблиці – наша нинішня реальність, кількість набраних очок – наша реальність, кількість забитих голів – реальність цього сезону.

Челсі зазнав фіаско, якого не було 7 років – Де Дзербі остаточно залишив Мудрика без ЛЄ

Я не страждаю. Я був частиною цього клубу, коли він був успішним. У кожному виді спорту можна зіткнутися із неприємними моментами. Протягом останніх 20 років ми в Челсі були досить успішними. Коли увага зосереджена на тобі, потрібно прийняти це", – цитує Лемпарда Goal.com.

Нагадаємо, що Челсі провалив нинішній сезон. За 5 турів до завершення кампанії лондонці розташувалися на 12 місці турнірної таблиці АПЛ. Френк Лемпард тимчасово очолив команду, але після його приходу Челсі програв усі 6 матчів.

Арсенал переміг Челсі: Зінченко допоміг з двома голами й привіз один, Мудрик дав три паси під удар