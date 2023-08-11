Эквадорский хавбек Мойзес Кайседо после перехода в Ливерпуль станет самым дорогим игроком в истории клуба.

Ливерпуль договорился с Брайтоном о трансфере Мойзеса Кайседо, сообщает Sky Sports. Эквадорец сегодня пройдет медосмотр и подпишет контракт с мерсисайдцами.

Челси пытался забрать у Де Дзерби лидера – 80 миллионов фунтов не хватило

Брайтон в четверг устроил заочный аукцион за своего лидера, установив дедлайн. Ливерпуль предложил самую высокую сумму – 110 миллионов фунтов, перебив предложения Челси (100 млн) и Баварии (90 млн).

Трансфер на 110 миллионов станет самым дорогим за всю историю между клубами АПЛ. Ливерпуль побьет свой рекорд. Как и Брайтон. "Чайки" купили Кайседо два года назад за 4,5 млн фунтов.

Кайседо отыграл лишь один полноценный сезон в АПЛ, однако прогресс под руководством Роберто Де Дзерби позволил 21-летнему хавбеку мгновенно пойти на повышение.