Брайтон в очередной раз отклонил предложение Челси по Мойзесу Кайседо.

Челси повысил своё предложение по полузащитнику Брайтона Мойзесу Кайседо. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, "синие" предложили команде Роберто Де Дзерби 80 миллионов фунтов стерлингов за эквадорца, однако получили отказ.

Брайтон определился с ценой на Кайседо – Челси придется заплатить солидные деньги

"Чайки" намерены продать свою главную звезду гораздо дороже. Согласно источнику, отказ не смутил лондонский клуб – он продолжил переговорный процесс.

В прошлом сезоне Кайседо провёл за Брайтон 37 матчей в АПЛ, в которых забил 1 мяч и оформил 1 голевую передачу.

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