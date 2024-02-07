Как известно, недавно Юрген Клопп объявил, что покинет Ливерпуль по завершении сезона 2023/24. Немецкий тренер возглавляет команду с 2015 года, но решил досрочно расторгнуть контракт.

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Фаворитом на должность нового тренера мерсисайдцев стал 42-летний Хаби Алонсо, который в свое время выступал за Ливерпуль. Представители "красных" уже провели первые переговоры с наставником Байера, сообщает Foot Mercato.

Сейчас Хаби Алонсо сосредоточен на работе со своей нынешней командой и надеется выиграть для Байера первое чемпионство в истории клуба. Несмотря на это, шансы на успешное завершение переговоров оценивают довольно высоко, ведь испанец имеет приятные воспоминания об этапе в Ливерпуле, с которым выиграл Лигу чемпионов 2004/05.

Напомним, Байер под руководством Хаби Алонсо, который имеет действующий контракт до лета 2026-го, проводит феноменальный сезон. Леверкузен занимает первое место турнирной таблицы Бундеслиги, а в 30-ти матчах сезона все еще не потерпел ни одного поражения. В субботу, 10 февраля, "фармацевтов" ждет серьезное испытание в виде матча с Баварией.

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