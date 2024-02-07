Головний тренер Байєра Хабі Алонсо є пріоритетним кандидатом для Ліверпуля, який шукає заміну Юргену Клоппу.

Як відомо, нещодавно Юрген Клопп оголосив, що покине Ліверпуль по завершенні сезону 2023/24. Німецький тренер очолює команду з 2015 року, але вирішив достроково розірвати контракт.

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Фаворитом на посаду нового тренера мерсисайдців став 42-річний Хабі Алонсо, який свого часу виступав за Ліверпуль. Представники "червоних" вже провели перші перемовини з наставником Байєра, повідомляє Foot Mercato.

Наразі Хабі Алонсо зосереджений на роботі зі своєю нинішньою командою і сподівається виграти для Байєра перше чемпіонство в історії клубу. Попри це, шанси на успішне завершення перемовин оцінюють доволі високо, адже іспанець має приємні спогади про етап у Ліверпулі, з яким виграв Лігу чемпіонів 2004/05.

Нагадаємо, Байєр під керівництвом Хабі Алонсо, який має чинний контракт до літа 2026-го, проводить феноменальний сезон. Леверкузен посідає перше місце турнірної таблиці Бундесліги, а в 30-ти матчах сезону все ще не зазнав жодної поразки. У суботу, 10 лютого, "фармацевтів" чекає серйозне випробування у вигляді матчу з Баварією.

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