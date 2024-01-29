Недавно наставник мерсисайдцев объявил, что после завершения сезона покинет команду. Юрген Клопп объясним свое решение тем, что ему нужно сделать паузу.

Результативная победа Клоппа в видеообзоре матча Ливерпуль – Норвич – 5:2

Как информирует Ole, уругвайский журналист, объясняя решение немецкого специалиста, сказал, что у Клоппа диагностирован рак поджелудочной железы. Он перепутал наставника Ливерпуля со Свеном-Йораном Эриксоном, который признался, что длительное время борется с ужасной болезнью. Юрген Клопп лишь поддержал бывшего тренера сборной Англии и предложил посетить матч мерсисайдцев.

Напомним, что сейчас Ливерпуль находится на первой строчке в турнирной таблице АПЛ, имея 48 баллов. Манчестер Сити отстает на пять очков.

Грустный день для Ливерпуля или Пустота, которую невозможно заполнить: что оставит Юрген Клопп после сенсационного ухода