Матч, как и онлайн-трансляция Ман Сити – Ливерпуль на "Футбол 24", стартовал в 18:30. Первый момент уже на 5-й минуте. Жезус совершенно свободен на правом фланге, Стерлинг безо всякой опеки расстреливает и, конечно же, попадает прямо в голкипера. Однако вторая волна атаки приводит к взятию ворот. Де Брюйне, находящийся в космической форме, бахнул издалека, рикошет от Матипа помешал Алиссону. Очень много пространства получает Сити в пределах штрафного гостей. Успевают игроки Клоппа читать эпизоды, но постоянное напряжение плюс убийственно работающий прессинг соперника на чужой половине.

Манчестер Сити – Ливерпуль: бесплатная видеотрансляция главного матча сезона АПЛ

Эдерсон мог стать автором безумного автогола. Подбирал бразильский вратарь мяч под себя, чтобы выбить, но в какой-то момент потерял контроль и еле успел выбить под давлением Жоты на линии. Куча странных рикошетов и нервных решений в этом фактически чемпионском матче АПЛ. Александер-Арнольд, вот например, запорол перспективную контру бездарным ударом с центра поля. Канселу классно разобрался в штрафной после блестящего заброса Ляпорта со своей половины. Де Брюйне не попал после паса португальца, который сегодня действует на клубной позиции Зинченко слева в защите.

Канселу теперь уже не замечает опеки Трента и пробивает почти из той же зоны после суперпаса Бернарду из глубины – мимо цели. И все тот же Жоау отдает на 37-й минуте топовый пас на Жезуша. Ливерпуль после углового побежал создавать офсайд для тройки соперников, но Габриэль ведь остался на линии с последним соперником! Александер-Арнольд не реализовывает убийственный момент из-за сейва Эдерсона, хотя там и так офсайд. На какой-то шаг успевают защитники Ливерпуля тушить пожар за пожаром. Мастер-класс и от Ляпорта, который в штрафной классно остановил подкатом Жоту. У чужих же ворот испанский центрбек попадает в штангу. Правда и здесь положение вне игры.

Фоден забивает непонятно зачем, ведь свисток раздался за несколько секунд до того – фол в атаке. Первый там вполне себе за Ман Сити – 7:2 по ударам (5:1 в пределах штрафного), вдвое больше попаданий в створ ворот (4:2) и стопроцентных моментов (2:1), поэтому промежуточный результат стал вполне себе закономерным. Хотя метрика ожидаемых голов показывает, что не все так фатально и для Ливерпуля (xG 0,79:0,46).

Гости подбирают на чужой половине после не совсем удачного выноса Канселу. Жота вытягивает за собой Ляпорта, Салах мгновенно выдает на свободного Мане в зоне, которую не успевает закрыть Уокер. Сенегалец умело разобрался. На старте второго тайма 2:2. Тут же еще несколько попыток поймать удачу, но Сити достаточно спокойно держит удар. Жезус накручивает нескольких защитников, уже отыгран и голкипер – только ван Дейк страхует в пустых воротах. Стерлинг в третий раз выводит манчестерцев вперед. Казалось, что эта ситуация аналогична второму голу хозяев, в котором тоже в офсайд забрался не влияющий на эпизод игрок. Но нет, VAR усмотрел минимальное положение вне игры.

Салах пробивает с правого фланга минимально мимо дальнего угла. Жезус после паса Де Брюйне также прорвался в штрафную и не попал в ближний. Канселу сначала обворовал Салаха, а затем финтами разбрасал двух соперников, Жоау остановили лишь фолом. Первый угловой Ливерпуля всего на 77 минуте. Все завершилось ударом Хендерсона с подбора в блок. Капитан сразу после этого уступает место на поле Наби Кейта. Марез, заменивший Стерлинга, со штрафного попал во внешнюю штангу.

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Хватает и грубости в сдерживании техничных прорывов игроков обеих команд. Перспективный штрафной также получил Ливерпуль, но Александер Арнольд не нашел партнера своим навесом. На последней четвертой компенсированной минуте Мареза вывели на роскошную позицию. Де Брюйне создал момент. Алжирец обвел ван Дейка, но совсем немного перебросил ворота. Ничья означает, что Ман Сити продолжает опережать Ливерпуль всего на 1 балл.