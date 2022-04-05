Три команды в Италии сохраняют отличные шансы на чемпионство.

За 7 туров до финиша в Серии А упорная борьба за чемпионство. Милан лидирует (67 очков), Наполи минимально отстает (66 очков), а Интер проигрывает больше (63 очка), но имеет матч в запасе.

Календарь Милана:

Торино (выезд)

Дженоа (дома)

Лацио (выезд)

Фиорентина (дома)

Верона (выезд)

Аталанта (дома)

Сассуоло (выезд)

Календарь Наполи:

Фиорентина (дома)

Рома (дома)

Эмполи (выезд)

Сассуоло (дома)

Торино (выезд)

Дженоа (дома)

Специя (выезд)

Календарь Интера:

Верона (дома)

Специя (выезд)

Рома (дома)

Болонья (выезд)

Удинезе (выезд)

Эмполи (дома)

Кальяри (выезд)

Сампдория (дома)

У Милана 4 тяжелых матча (Лацио, Фиорентина, Аталанта и Дженоа, борющаяся за выживание), однако 3 из них дома.

Наполи до конца месяца сыграет дома с Фиорентиной и Ромой, после чего будет иметь легкую прогулку по немотивированным соперникам (кроме Дженоа).

У Интера очень-очень приятный календарь. 6 оппонентов без турнирной мотивации + Рома и Кальяри, который еще не гарантировал себе прописку в элите.

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