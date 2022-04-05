Борьба за скудетто между Миланом, Интером и Наполем – у кого самый легкий календарь?
За 7 туров до финиша в Серии А упорная борьба за чемпионство. Милан лидирует (67 очков), Наполи минимально отстает (66 очков), а Интер проигрывает больше (63 очка), но имеет матч в запасе.
Календарь Милана:
Торино (выезд)
Дженоа (дома)
Лацио (выезд)
Фиорентина (дома)
Верона (выезд)
Аталанта (дома)
Сассуоло (выезд)
Календарь Наполи:
Фиорентина (дома)
Рома (дома)
Эмполи (выезд)
Сассуоло (дома)
Торино (выезд)
Дженоа (дома)
Специя (выезд)
Календарь Интера:
Верона (дома)
Специя (выезд)
Рома (дома)
Болонья (выезд)
Удинезе (выезд)
Эмполи (дома)
Кальяри (выезд)
Сампдория (дома)
У Милана 4 тяжелых матча (Лацио, Фиорентина, Аталанта и Дженоа, борющаяся за выживание), однако 3 из них дома.
Наполи до конца месяца сыграет дома с Фиорентиной и Ромой, после чего будет иметь легкую прогулку по немотивированным соперникам (кроме Дженоа).
У Интера очень-очень приятный календарь. 6 оппонентов без турнирной мотивации + Рома и Кальяри, который еще не гарантировал себе прописку в элите.
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