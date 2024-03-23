Бавария остается главным фаворитом, если 42-летний специалист таки решится покинуть Байер после сверхмощного сезона, утверждает инсайдер Флориан Плеттенберг.

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Руководство мюнхенцев оптимистично настроено относительно переговоров, хотя прямых контактов еще не было. А вот Ливерпуль вряд ли будет участвовать в борьбе. Контракт Алонсо с Байером рассчитан до лета 2026 года.

Напомним, "фармацевты" остаются единственной командой топ-5 чемпионатов Европы, которая еще не проигрывала в нынешнем сезоне. Алонсо может перевалить 11-летний стрик Баварии в Бундеслиге, а затем покинуть Байер ради главного конкурента.

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