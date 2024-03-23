Баварія залишається головним фаворитом, якщо 42-річний фахівець таки наважиться покинути Байєр після надпотужного сезону, стверджує інсайдер Флоріан Плеттенберг.

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Керівництво мюнхенців оптимістично налаштоване щодо переговорів, хоча прямих контактів ще не було. Натомість Ліверпуль навряд братиме участь у боротьбі. Контракт Алонсо з Байєром розрахований до літа 2026 року.

Нагадаємо, "фармацевти" залишаються єдиною командою топ-5 чемпіонатів Європи, яка ще не програвала у нинішньому сезоні. Алонсо може перевати 11-річний стрік Баварії у Бундеслізі, а потім покинути Байєр заради головного конкурента.

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