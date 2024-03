В апреле 1992-го на Балканах вспыхнула Боснийская война. Она принесла тысячи смертей, этнические чистки и огромные разрушения. Для 21-летнего Мухамеда Коньича война стала еще и препятствием на старте футбольной карьеры. Крепкий 191-сантиметровый защитник делал первые шаги в команде Слобода из городка Тузла.

Вскоре футбольное поле для Мухаммеда сменилось на настоящее поле боя – он стал частью боснийской армии. После месяцев, проведенных на грани жизни и смерти, Коньич вытащил счастливый билет. У парня появилась возможность переехать в хорватский НК Белище. Вместо оплаты Мухамеду предложили продуктовые наборы, в которых нуждались его родные и жители Тузлы. "Килограмм кофе стоил 500 фунтов стерлингов, а несколько буханок хлеба оценивали в 200 фунтов стерлингов. Деньги стали бесполезными. Нам нужна была еда", – объяснял Мухаммед.

Был ли это типичный поступок "кормильца", который фактически в разгар войны, где Босния и Хорватия оказались по разные стороны баррикад, поехал играть в футбол к врагу? Судить сложно. Однако это очень контрастирует с дальнейшими высказываниями Мухаммеда:

Я не хочу делать политических заявлений, ведь я футболист, а не политик. Но я могу сказать только то, что я видел. Сербская и хорватская армии пришли в мое родное село и сравняли его с землей. У меня не было выбора, потому что на нас напали, и это был случай борьбы или смерти.

Дорога из Тузлы в Белище обычно занимает чуть меньше трех часов. Однако в условиях военных действий такая поездка превращалась в квест, который едва не оборвал жизнь Коньича и его партнера Самира Табаковича. Футболисты отправились в объезд вдоль Адриатического побережья на стареньком авто Zastava 128, югославской версии Fiat 128.

"Кажется, я спал. Помню только, как мой друг поймал меня за колено и сказал: "Без паники". Я оглянулся вокруг и понял, что мы буквально летим в кювет!" – вспоминал Мухамед. Вблизи Риеки водитель не справился с управлением и слетел с высоты в овраг вдоль дороги. Табакович сильно порезал горло, а Коньич сломал обе руки.

"К счастью, мы все остались живы, – рассказывал Коньич. – На следующий день мне пришлось выписаться из больницы, поскольку я не имел надлежащих документов. Мы таки добрались до Белище и там я понял, что единственный способ остаться в команде – это играть".

Через 9 дней после аварии Мухаммед дебютировал за новую команду. По словам самого футболиста, он звучал "как Моника Селеш" (югославская теннисистка). "Каждый раз, когда я касался кого-то, я кричал и плакал. Боль была невыносимой. Но я должен был продолжать. Представьте себе, высоченный защитник кричит на поле. Это выглядело странно. Однако когда люди из клуба объяснили всем, что происходит, я внезапно стал любимцем болельщиков", – вспоминал Коньич.

Босниец хорошо себя зарекомендовал и вскоре перебрался в НК Загреб, с которым стал вице-чемпионом Хорватии (там Мухамеду предлагали получить хорватское гражданство, но босниец отказался). Далее были переезды в Цюрих и Монако. В составе монегасков Коньич дебютировал в Лиге чемпионов и с первой попытки дошел с командой до полуфинала (ребята Жана Тигана проиграли Ювентусу). В четвертьфинале Мухамед и компания остановили Манчестер Юнайтед (0:0 и 1:1), где блистали Бекхэм, Коул и другие.

Чуть раньше, в ноябре 1995-го, Коньич вошел в историю боснийского футбола как первый капитан национальной сборной. Премьерный товарищеский матч, признанный ФИФА, состоялся в Тиране со сборной Албании через девять дней после того, как Дейтонское мирное соглашение положило конец Боснийской войне.

Мы были похожи на команду паба, – вспоминал поединок с Албанией Коньич. – Я знаю, что людям трудно в это поверить, но мы действительно купили большую часть формы в магазине в Загребе, а портной нашил на футболки наш герб. Я не мог поверить, что мы собираемся играть, даже когда началась разминка. Когда мы выстроились и зазвучали гимны, я понял, что это все – у нас есть своя футбольная команда.

В начале 1999-го боснийский защитник сделал еще один шаг вверх и по приглашению Гордона Страчана перебрался в Ковентри, выступавший в Премьер-лиге. В дебютном поединке с Тоттенхэмом все сложилось хорошо (0:0), а вот во втором матче с Ньюкаслом команда Коньича потерпела поражение 1:4. Босниец не удержал Алана Ширера (тот оформил дубль) и дальнейшие два тура провел на скамейке запасных.

Мухаммеду, который стал первым боснийцем в АПЛ, даже посвящали песни. Один из фанатских чантов сполна отражает отношение фанатов Ковентри к Коньичу: "Mohammed, wooooooo. Mohammed, wooooo. He comes from Bosnia, he is a big f**ker". Несмотря на то, что "небесно-голубые" вскоре вылетели из элиты, Коньич стал любимцем местной публики. Мухамед часто не жалел себя и соперника и периодически играл в специальной защитной маске, которая помогала ему восстанавливаться после травм и избегать новых.

Центрдефа Ковентри признавали лучшим игроком сезона, он носил капитанскую повязку и за ним до сих пор ностальгируют болельщики в соцсетях. Big Mo (да, в Британии еще до Салаха был другой любимец Mo) остался в Ковентри даже после вылета в низший дивизион, провел в клубе пять лет, сыграл более полутора сотен матчей и забил 4 гола.

Завершал карьеру босниец в Дерби Каунти. По иронии судьбы в апреле 2005-го, Мухамед приехал в гости в Ковентри на прощальную игру на старом стадионе Хайфилд Роуд. Коньич, который проводил один из последних матчей в карьере, провалился, а его команда уступила 2:6. Однако на некогда родной арене Мухамед получил кое-что больше – овации от фанатов Ковентри.